Calciomercato Milan – Frenata per Bakayoko: i motivi

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riporta questa mattina il Corriere dello Sport, si registra una frenata nella trattativa tra Milan e Chelsea per riportare in rossonero il centrocampista francese Tiémoué Bakayoko.

Secondo quanto riferisce il quotidiano romano, infatti, i rossoneri avrebbero momentaneamente congelato la trattativa per Bakayoko. I motivi sono due: il primo riguarda il suo ingaggio, che ammonta a quasi 5 milioni di euro netti. Il secondo, invece, il prezzo del suo cartellino: i 30 milioni richiesti dai ‘Blues’ per il riscatto sarebbero eccessivi per le casse del club che si è fermato a 20-25. Inoltre l’acquisto di Tonali non suggerisce particolare fretta. Motivi che, messi insieme, hanno contribuito ad una frenata brusca da parte del Milan per il ritorno de classe 1994.

