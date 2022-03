Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Rossoneri su Gouiri del Nizza”

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Francia, il Milan avrebbe puntato gli occhi su Amine Gouiri del Nizza

Punta centrale, all'occorrenza ala sinistra e un talento cristallino. Amine Gouiri è un calciatore in forza al Nizza , club con cui è legato fino al giugno del 2024. Il 22enne franco-algerino ha già disputato quest'anno 33 partite in cui ha segnato 12 gol e fornito 7 assist ai compagni. Tanta qualità a servizio dell'allenatore Galtier, il quale, però, potrebbe rischiare di perderlo al termine di questa stagione.

Su Gouiri, infatti, ci sono gli occhi di tanti club europei. Come riporta il noto sito 'FootMercato', tra le tante società interessate all'ex Lione c'è anche il Milan, sempre attento a profili giovani che potrebbero rappresentare non solo il presente ma anche il futuro del club. Chiaramente non sarà facile strappare il giocatore al Nizza per due motivi.