Calciomercato Milan – Fofana, che concorrenza: offerta di un nuovo club

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto scritto nella giornata di ieri, il Milan è molto interessato a Wesley Fofana, difensore del Saint Etienne. La trattativa non è facile, tanto è vero che Maldini e Massara stanno valutando anche i profili di di Kristoffer Ajer del Celtic e Matija Nastasic dello Schalke 04

Calciomercato Milan: la concorrenza inglese

Come detto, non sarà facile arrivare a Fofana, anche perchè tanti club inglesi sono interessati al giocatore. Tra questi il Leicester City (che ha offerto 32 di milioni di euro) e il West Ham, che addirittura avrebbe offerto 35 milioni di euro. L’idea dei francesi in ogni caso è quella di tenere Fofana almeno per un altro anno.

