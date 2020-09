Monza, ieri sera cena tra Galliani, Boateng e.. Allegri

CENA TRA BOATENG, GALLIANI E ALLEGRI

ULTIME NOTIZIE – Come riportato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, ieri sera in un locale a Brera è andata in scena una cena tra Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, Kevin Prince Boateng, neoacquisto del club brianzolo, e Massimiliano Allegri, che per il secondo anno consecutivo ha cominciato la stagione senza panchina.

I tre si conoscono molto bene, dal momento che l’allenatore toscano ha allenato Boateng dal 2010 al 2013 proprio al Milan di Galliani e Berlusconi. Quest’oggi alle ore 16.45 è previsto l’esordio dei biancorossi in Serie B contro la SPAL, squadra neo retrocessa in cadetteria. Per la speciale occasione, la direzione di gara è stata affidata a Daniele Orsato, arbitro internazionale che alcune settimane fa ha diretto al finale di Champions League vinta dal Bayern Monaco.

MILAN, ECCO IL RIO AVE: TUTTO QUELLO CHE C’E’ DA SAPERE>>>