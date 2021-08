Calciomercato Milan – Florenzi vuole i rossoneri: il nodo è la formula

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi vuole vestire la maglia rossonera. Si tratta a oltranza con la Roma. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan sta trattando l'acquisto di Alessandro Florenzi in questo calciomercato estivo e 'La Gazzetta dello Sport' in edicola questa mattina ha fatto il punto della situazione su quest'operazione. Ci sono, secondo la 'rosea', le esigenze dei due club, Milan e Roma, da far coincidere, oltre che la volontà del ragazzo da accontentare: Florenzi vede un futuro rossonero ed il tecnico Stefano Pioli sarà ben lieto di accoglierlo a Milanello.

Il ragazzo, classe 1991, garantisce duttilità: può giocare sia da terzino destro sia da esterno alto sulla fascia destra. Con un solo colpo di calciomercato, in pratica, il Milan sistema due esigenze. Florenzi, infatti, può dare il cambio tanto a Davide Calabria nella retroguardia a quattro del Diavolo, quanto ad Alexis Saelemaekers (o a Samu Castillejo) nel tridente dietro il centravanti di riferimento.

È anche per questo che il Milan ha iniziato a trattare Florenzi. Il suo arrivo sarebbe promosso per tante ragioni: tattiche, tecniche, ma anche caratteriali. Il giocatore ha maturato esperienze importanti, oltre che in Serie A, anche nella Liga spagnola con il Valencia e nella Ligue 1 francese con il PSG. Ha giocato tantissime gare in Champions League, arrivando persino a giocarsi due semifinali (con la Roma e con gli stessi parigini).

E poi ha appena vinto gli Europei con la Nazionale Italiana di Roberto Mancini. Florenzi-Milan, dunque, sarebbe un grosso sì. Anche ieri, ha confermato 'La Gazzetta dello Sport', le parti hanno continuato a trattare. In prima fila, oltre che Milan e Roma, c'è anche l'agente di Florenzi, Alessandro Lucci, impegnato in un lavoro diplomatico. Il club di Via Aldo Rossi, inizialmente, avrebbe voluto portare Florenzi al Milan in questo calciomercato estivo solo in prestito secco.

Tuttora il Diavolo rifiuta l'ipotesi dell'obbligo di riscatto del cartellino. Il Milan spinge al massimo per un affare in prestito con diritto di riscatto. La Roma, invece, vuole monetizzare. Il Milan, poi, vorrebbe un prestito senza esborso, mentre i giallorossi chiedono almeno che sia un prestito oneroso. Il dialogo tra le parti servirà ad appianare tutte queste divergenze. Ma per chiudere l'operazione che vogliono tutti, è evidente, serviranno altri appuntamenti. Milan, interessante intervista a Brahim Díaz: leggi qui le sue dichiarazioni >>>