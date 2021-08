Calciomercato Milan – Florenzi, si tratta per l’intesa con la Roma

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi vuole approdare in rossonero. Il Diavolo cerca di accontentarlo. Il punto

Daniele Triolo

Proseguono i contatti tra Milan e Roma per il trasferimento di Alessandro Florenzi in rossonero in questo calciomercato. Ne ha parlato il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola. Per il quotidiano romano il lavoro di mediazione del procuratore del giocatore, Alessandro Lucci, dovrebbe presto portare alla fumata bianca.

Non appena il club giallorosso avrà delineato ufficialmente il trasferimento di Edin Dzeko all'Inter affronterà con maggiore decisione l'operazione che riguarda Florenzi. Il Milan, da tempo, ha trovato un'intesa con il giocatore sull'ingaggio. Ed il terzino della Nazionale Italiana non vede l'ora di aprire un nuovo capitolo della sua carriera.

Manca, per il 'CorSport', ancora un'intesa totale tra Milan e Roma per l'approdo di Florenzi a Milano nel calciomercato estivo. La società capitolina, infatti, sembra disposta a cederlo soltanto a titolo definitivo oppure in prestito con obbligo di riscatto. Ma Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, sono partiti inizialmente da un'idea di acquisto in prestito con diritto di riscatto.

Presto, però, potrebbero modificare la proposta per trovare un punto d'incontro con la Roma, che vuole monetizzare dalla partenza di Florenzi. L'inserimento di un obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni (come, per esempio, le presenze stagionali di Florenzi in rossonero e la qualificazione del Diavolo alla Champions League 2022-2023) dovrebbe rappresentare il giusto compromesso.

I lavori sono in corso, ma c'è ottimismo che l'affare possa concludersi con un lieto fine per tutte le parti in causa. Florenzi, che non vede l'ora di venire al Milan, garantirebbe al tecnico Stefano Pioli un cambio, sulla fascia destra, tanto per Davide Calabria quanto per Alexis Saelemaekers. E spera che stavolta, a differenza di come andata con Valencia e PSG, il trasferimento diventerà definitivo l'anno prossimo. Milan, conti migliorati rispetto all'ultimo anno. Cifre e dettagli >>>