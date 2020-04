Calciomercato Milan – Florenzi: “Ho detto no all’Inter, ma anche ad altri…”

CALCIOMERCATO MILAN – Prima che Alessandro Florenzi decidesse di trasferirsi al Valencia, il Milan aveva fatto un pensierino per l’esterno destro classe 1991. Intervistato da ‘Sky Sport’, Florenzi ha svelato qualche retroscena che lo riguarda in chiave mercato. Ecco le sue parole: “Mega offerta dell’Inter? È una storia che inizia molto tempo prima. Non ho rifiutato solo l’Inter, anche altre grandi squadre italiane. L’ultima è stata l’Inter prima del rinnovo, ho detto no a un’offerta molto importante. Mi sentivo di continuare alla Roma”. Intanto ecco l’anteprima della maglia del Milan per la stagione 2020/2021, continua a leggere >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓