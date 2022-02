Calciomercato Milan – Florenzi, decisione presa: la palla passa al Diavolo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alessandro Florenzi avrebbe deciso di restare al Milan: adesso la palla passa alla dirigenza

Dopo un inizio di stagione altalenante, complice anche il problema al ginocchio, Alessandro Florenzi si è preso in mano il Milan . Il lungo infortunio di Davide Calabria ha consentito al terzino campione d'Europa di giocare con più regolarità e le sue prestazioni sono state all'altezza. 22 partite disputate dal classe 1991 tra campionato e coppe quest'anno, con un gol all'attivo segnato nella trasferta di Empoli contro la squadra di Andreazzoli. Arrivato in estate a Milanello, adesso Florenzi aspetta di sapere cosa gli preserverà il futuro.

Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'ex giallorosso sarebbe ben contento di proseguire la sua avventura con il Milan. Arrivato in prestito oneroso ad un milione di euro, il suo riscatto è fissato a 4.5 milioni. Nei prossimi giorni ci sarà un incontro tra la dirigenza rossonera e Alessandro Lucci, agente di Florenzi, per capire se la Roma sarebbe disposta ad abbassare la cifra del riscatto, in quanto il calciatore in questione non rientra nei piani del club capitolino. Milan, le top news di oggi: nome a sorpresa. Ibrahimovic, c'è l'offerta.