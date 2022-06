Calciomercato Milan – Florenzi, contratto fino al 2025 | News

Il Milan ha trovato l'intesa con la Roma per il riscatto di Alessandro Florenzi: per lui pronto il contratto fino al 2025

Alessandro Florenzi sarà un giocatore del Milan a titolo definitivo. E' stata trovata l'intesa con la Roma per lo sconto sul prezzo del riscatto, con il calciatore che verrà riscattato per 2.7 milioni di euro.

Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Florenzi si legherà al Milan per altre tre stagioni, ovvero fino al 2025. Dopo aver disputato 30 partite in rossonero nella stagione appena conclusa, nella quale ha segnato due gol in campionato, il campione d'Italia potrà dire la sua anche nelle prossime stagioni nel Milan.