Calciomercato Milan – Florenzi, decisione presa sul suo futuro | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Alessandro Florenzi potrebbe proseguire la sua avventura con la maglia del Milan

Sembra ormai essere abbastanza chiaro il futuro di Alessandro Florenzi. Il terzino destro è arrivato in estate al Milan in prestito dalla Roma, con diritto di riscatto fissato a 4.5 milioni di euro. Attualmente impegnato con la Nazionale di Roberto Mancini per la partita di domani contro la Macedonia, Florenzi, dopo un inizio di stagione complicato per via del suo problema al ginocchio, è tornato ai suoi ottimi livelli. Tanto disponibile quanto affidabile, l'ex PSG ha disputato, in questa stagione, 27 partite e segnato anche un bel gol contro l'Empoli nella gara d'andata.