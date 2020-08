Calciomercato Milan – Florentino, offerta del Fulham: la risposta del Benfica

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Florentino Luis è sempre nelle idee del Milan, ma al momento le priorità rossonere sono altre. Per quanto riguarda il centrocampo, la dirigenza spinge forte per Sandro Tonali e Tiemoué Bakayoko, due innesti importanti che escluderebbero il suo arrivo. Un momento di stallo che il Fulham sta provando a sfruttare a proprio vantaggio. Secondo quanto riferisce ‘A Bola’, infatti, il club inglese avrebbe avanzato un’offerta di 1 milione di euro subito e 18 per il diritto di riscatto. Una proposta rispedita al mittente dal Benfica, suo club di appartenenza.

