Calciomercato Milan – In attacco piace Firmino: contatti con gli agenti

Come noto, il reparto in cui il Milan molto probabilmente interverrà nel corso della prossima sessione di calciomercato è l'attacco. L'addio di Zlatan Ibrahimovic è sempre più probabile, anche a fronte dei tanti problemi fisici avuti dallo svedese nel corso degli ultimi mesi. Ma anche Divock Origi e Ante Rebic non sono certi di rimanere a Milanello , dal momento in cui il Diavolo li considererebbe cedibili e loro avrebbero anche delle richieste.

I nomi che si sono fatti per l'attacco rossonero sono parecchi, da Lois Openda a Marko Arnautovic, passando per Folarin Balogun, ma ce n'è uno che stuzzica particolarmente le fantasie dei tifosi, ossia Roberto Firmino. Il brasiliano è in scadenza di contratto con il Liverpool, club che saluterà al termine della stagione. Secondo quanto riferito dalla 'BBC', il Milan avrebbe avuto contatti con gli agenti del giocatore per capire se l'operazione possa andare in porto. LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per la Juventus >>>