Calciomercato Milan – Fiorentina: Vlahovic via soltanto in prestito

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il ‘Corriere dello Sport’ oggi in edicola ha fatto il punto della situazione, in casa Fiorentina, su Dusan Vlahovic, classe 2000, attaccante serbo che, nell’ultima stagione con i viola di Vincenzo Montella prima e Giuseppe Iachini poi, ha messo a segno 8 gol in 34 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Vlahovic, come noto, piace molto al Milan, che lo sta monitorando come possibile vice di Zlatan Ibrahimovic, uno degli idoli dell’ex attaccante delle giovanili del Partizan Belgrado: inoltre, ha evidenziato il ‘CorSport’, c’è ancora da risolvere la questione contrattuale del numero 28 viola.

L’attuale accordo tra Vlahovic ed il club presieduto da Rocco Commisso scadrà il 30 giugno 2023, ma si è parlato tanto, finora, del prolungamento, senza però arrivare a nessuna intesa. Qualora dovesse consumarsi una separazione tra le parti, comunque, la Fiorentina opterebbe per una cessione di Vlahovic in prestito e non con altra formula.