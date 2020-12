Calciomercato Milan – Fiorentina su Scamacca o Piatek per il dopo Cutrone

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – La Fiorentina e il Milan, un intreccio legato all’attacco viola. I toscani sono pronti a salutare Patrick Cutrone, ex attaccante rossonero che non si è ambientato a Firenze e può partire. O meglio, il suo diritto di riscatto è fissato a 16 milioni, ma il classe 1998 non sarà esercitato. Quindi tornerà in Inghilterra. Al suo posto, i viola sono alla ricerca di un altro giocatore e i nomi accostati richiamano ancora una volta il Milan: secondo la Gazzetta, il primo nome è quello di Krzysztof Piatek, polacco classe 1995 ex rossonero, oggi all’Hertha Berlino. Il suo prezzo è di 21,5 milioni. L’alternativa è Gianluca Scamacca, attaccante del Genoa e obiettivo del Milan. Il classe 1999 costa molto meno e bastano 5 milioni per aggiudicarselo. Calciomercato Milan, Raiola alza la richiesta per il rinnovo di Donnarumma >>>