Calciomercato Milan – La Fiorentina valuta l’ipotesi Kjaer: il punto

Simon Kjaer via dal Milan in questo calciomercato estivo per approdare a Firenze? I viola cercano un centrale e pensano anche al danese

Daniele Triolo

È possibile che Simon Kjaer lasci il Milan in questa sessione estiva di ? Secondo quanto riferito dal quotidiano 'La Nazione' oggi in edicola, la Fiorentina starebbe valutando, come rinforzo per la sua difesa, anche il nome del centrale danese, classe 1989, fermo dallo scorso dicembre per la rottura dei legamenti e in procinto di tornare ad allenarsi con il Diavolo.

Calciomercato Milan, Kjaer andrà a Firenze? Le ultime news

Per il quotidiano fiorentino, i viola di Rocco Commisso potrebbero puntare su Kjaer qualora in questo calciomercato estivo parta Nikola Milenković, centrale serbo classe 1997, che andrà in scadenza di contratto tra un anno, il 30 giugno 2023, e che piace alle tre grandi del calcio italiano: Inter, Juventus e, per l'appunto, Milan (più defilato sull'ex Partizan).

Non sarà, però, così facile per i gigliati mettere le mani su Kjaer. In primis, andranno verificate le sue condizioni dopo sette mesi di inattività. Ma soprattutto non risulta la disponibilità del club rossonero ad aprire un'eventuale trattativa per cedere il suo giocatore, che reputa indispensabile, in campo e in spogliatoio. Tanto da averlo fatto rinnovare il contratto fino al 30 giugno 2024. Milan, non solo Origi: arriva un altro attaccante? Le ultime news di mercato >>>