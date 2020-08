Calciomercato Milan – Fiorentina in pole per Thiago Silva

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come riportato da Sky Sport, la Fiorentina di Rocco Commisso sarebbe in vantaggio su tutti per il difensore brasiliano Thiago Silva. Il club Viola è in contatto con il giocatore che, tuttavia, non ha ancora deciso il proprio destino. Sul centrale brasiliano ci sono state nelle ultime settimane anche delle indiscrezioni che riguardano il Milan, club che il difensore del PSG accetterebbe di buon grado. Tuttavia, sembra che i rossoneri non abbiano intenzione di riportare Thiago alla base.

