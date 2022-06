Calciomercato Milan – Interesse della Fiorentina per Castillejo

Oltre che sulle importanti operazioni in entrata, il calciomercato del Milan deve concentrarsi sulle uscite. Tra i calciatori in esubero figura Samuel Castillejo . Lo spagnolo, arrivato al Milan nell'estate del 2018, durante la scorsa stagione è finito definitivamente ai margini della rosa di Mister Pioli , arrivando a giocare solamente 5 partite. Durante le scorse finestre di calciomercato, diversi club spagnoli hanno chiesto informazioni riguardo Castillejo, salvo poi decidere di non affondare il colpo.

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport, nelle ultime ore la Fiorentina starebbe invece seriamente considerando l'ala malagueña per sostituire il partente José Callejon. Il quotidiano riferisce di come Vincenzo Italiano abbia già dato il proprio assenso all'operazione. Il tecnico di Karlsruhe troverebbe infatti una pedina ideale per dare equilibrio alle dinamiche di gioco dei viola. Milan, le top news di oggi: fatta per i rinnovi di Maldini e Massara. Sanches si allontana.