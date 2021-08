Calciomercato Milan – Finalmente in arrivo Florenzi: le ultime notizie

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Alessandro Florenzi lascia la Roma per vestire la maglia rossonera. Ormai è solo questione di ore

Daniele Triolo

Il Milan è davvero molto vicino a prendere Alessandro Florenzi in questa sessione estiva di calciomercato. Come riferito da 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, la trattativa, che sembrava essersi incagliata per qualche giorno, è ormai in discesa. Tutto lascia credere che oggi sia il giorno degli annunci.

Ma andiamo per ordine. La richiesta della Roma per cedere Florenzi al Milan in questo calciomercato, una volta trovato l'accordo sulla formula del trasferimento (prestito con diritto di riscatto) è stata di un milione di euro per il prestito e 4,5 milioni di euro per il diritto di riscatto.

Paolo Maldini e Frederic Massara, però, pur avendo accettato la cifra del riscatto, per il prestito non hanno voluto spendere più di 500mila euro. Anche perché i dirigenti rossoneri hanno fatto notare alla Roma di essere pronti ad accollarsi l'intero stipendio di Florenzi, piuttosto pesante (oltre 3 milioni di euro più bonus).

Come si è usciti, dunque, da questa situazione di stallo? Grazie al gesto del ragazzo, che ha rinunciato a 400mila euro che avanzava di stipendio dalla Roma pur di concludere rapidamente l'operazione e di fare i bagagli in direzione Milano. Tutti i protagonisti della vicenda, infatti, si sono promessi di definire il tutto entro questa mattina.

Florenzi, dunque, è in arrivo al Milan in questa sessione di calciomercato per la felicità di mister Stefano Pioli che potrà averlo a disposizione, se tutto va come previsto, già per la trasferta di lunedì sera a Genova in casa della Sampdoria: sarà l'esordio dei rossoneri nella Serie A 2021-22.