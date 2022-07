Calciomercato Milan – Finalmente De Ketelaere è rossonero: le cifre

Charles De Ketelaere è il colpo di calciomercato del Milan in questa sessione estiva. Ecco tutti i dettagli della trattativa con il Bruges

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in ha edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, colpo di calciomercato del Milan in sostanza dalla giornata di ieri. I dirigenti rossoneri, Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, hanno trovato un accordo con il Bruges per il trasferimento in Italia del fantasista belga classe 2001.

Il Milan acquisterà De Ketelaere in questo calciomercato estivo per 32 milioni di euro, più 3 milioni di euro di bonus più una percentuale sul margine dell'eventuale, futura rivendita del cartellino del calciatore. Secondo indiscrezioni attendibili, tale percentuale si attesta al 12,5%.

L'affare di calciomercato De Ketelaere-Milan non è ancora ufficiale perché, in primis, i rossoneri annunciano i calciatori soltanto dopo che questi hanno effettuato visite mediche e firmato i contratti. E poi perché ieri, a tarda sera, gli avvocati erano ancora al lavoro per sistemare contratti, clausole e fogli da far firmare alle due squadre ed agli agenti.

Calciomercato Milan, De Ketelaere corona il suo sogno

I problemi sono stati superati, però, e De Ketelaere, quindi, è pronto allo sbarco nell'universo rossonero. Dovrebbe arrivare domani, domenica 31 luglio, a Milano. Per quanto riguarda, invece, le visite mediche, il 'grande indiziato' per l'appuntamento è lunedì 1° agosto.

Il Milan, del resto, domani sarà a Marsiglia per l'amichevole top della sua estate e il giovane calciatore belga sarà a disposizione di Stefano Pioli a Milanello, pertanto, soltanto da martedì. Con grande probabilità, CDK indosserà anche nel Milan la sua maglia, quella con il numero 90.

De Ketelaere si è accordato con il Milan, in questo calciomercato estivo, per un contratto di cinque anni, scadenza 30 giugno 2027, da 2,3 milioni di euro netti a stagione. Un ingaggio che, al lordo, al Milan non peserà tantissimo per via del Decreto Crescita. Un perfetto colpo in stile Elliott, insomma.

Maldini e Massara, da mesi, avevano in testa solo lui. Il giocatore voleva militare soltanto nel Milan. L'ultimo passetto per la chiusura dei negoziati, ha rivelato la 'rosea', lo ha fatto il suo agente, Tom De Mul (ex compagno di squadra di Zlatan Ibrahimović nell'Ajax), che ieri ha regolato alcune pendenze che aveva con il Bruges.

Possibile esordio, ufficioso, di De Ketelaere con il Milan, sabato 6 agosto nell'amichevole dello stadio 'Romeo Menti' contro il Vicenza. Quello ufficiale, sabato 13 agosto a 'San Siro' contro l'Udinese, prima giornata di Serie A. Milan, non solo CDK: ecco un altro trequartista. Le ultime news di mercato >>>