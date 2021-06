Calciomercato Milan – Fiducia per l’imminente ritorno di Brahim Díaz

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Brahim Díaz dovrebbe restare in rossonero anche per la stagione 2021-2022. Il punto

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato, conta di poter trattenere in rossonero Brahim Díaz. Il fantasista di Málaga, classe 1999, è stato autore di buona prima stagione con il Diavolo (7 gol e 4 assist): secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, l'affare con il Real Madrid per la conferma a Milano di Brahim Díaz è avviatissimo.

A differenza di quanto fatto la scorsa estate, quando il trequartista andaluso giunse in rossonero con la formula del prestito secco, stavolta Brahim Díaz arriverà al Milan in prestito con diritto di riscatto. Una formula, questa, che consentirà al club di Via Aldo Rossi di poterlo acquistare, poi, in via definitiva nell'estate 2022.

Un progetto che per il Milan è già scritto: il costo del riscatto di Brahim Díaz sarà sui 20 milioni di euro e, pertanto, non graverà sul bilancio attuale. Per la 'rosea', sarà questo, dopo quelli di Mike Maignan e Fikayo Tomori, il terzo colpo di calciomercato della sessione rossonera. C'è la massima fiducia di concluderlo entro la fine del mese di giugno.