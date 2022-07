Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Real Madrid, piace anche Giroud”

Olivier Giroud via dal Milan in questo calciomercato estivo? Per i rossoneri è incedibile. Ma sembra che i 'Blancos' lo stiano puntando ...

Daniele Triolo

Olivier Giroud via dal Milan in questo calciomercato estivo? Per il club di Via Aldo Rossi il centravanti francese, classe 1986, autore di tanti gol decisivi nella stagione che ha portato al 19° Scudetto rossonero, è incedibile. Però c'è chi pensa che possa cambiare maglia in questa sessione di trattative.

Calciomercato Milan, Giroud verso Madrid?

Il nome di Giroud, infatti, secondo 'fichajes.net', sarebbe finito nella lista dei potenziali acquisti del Real Madrid di Florentino Pérez. In Spagna scrivono che il Real Madrid, in questo calciomercato estivo, si ritiene a posto così con le operazioni in entrata. Nel caso in cui, però, uscissero Marco Asensio e, soprattutto, Borja Mayoral, le 'Merengues' potrebbero tornare sul mercato con un chiaro obiettivo: prendere un vice di Karim Benzema.

Gli attaccanti nel mirino della 'Casa Blanca', a questo proposito, sarebbero Edinson Cavani, Andrea Belotti (entrambi svincolati), Giroud, per l'appunto e, infine, Edin Džeko dell'Inter. Questi quattro centravanti sarebbero molto graditi al tecnico Carlo Ancelotti. Per Giroud, nello specifico, 'fichajes.net' ipotizza una possibile uscita dal Milan perché, con l'arrivo di Divock Origi, avrebbe meno spazio in campo in rossonero.

Ribadiamo, però, quanto ci risulta: il Milan non ha alcuna intenzione di privarsi del bomber dello Scudetto. Anzi, ha già avviato i primi contatti per il rinnovo del contratto in scadenza il 30 giugno 2023. Milan, un nome 'nuovo' dal mercato? Le ultime news >>>