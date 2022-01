Calciomercato Milan – Faivre, stabilito il prezzo dal Brest

Il calciomercato si apre domani e il Milan pensa ancora a Faivre come rinforzo sulla trequarti. Ecco le ultime a riguardo.

L'ipotesi Romain Faivre per il Milan non è mai tramontata del tutto e ora che il calciomercato si riapre, tutto può succedere. Nel corso dei mesi il francese classe 1998 è diventato una pista certamente più fredda rispetto alla scorsa estate, quando il Milan ci è andato vicinissimo. I rossoneri, però, qualora dovessero cedere Samu Castillejo, spagnolo classe 1995, ad almeno 5,5 milioni, potrebbero poi investire su Faivre, esterno che comunque continua a piacere. Pare che le richieste del Brest non siano molto cambiate rispetto a qualche mese fa. Il club francese continua infatti a chiedere 15 milioni per lasciare andare il proprio gioiello. Zero sconti. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>