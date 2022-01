Calciomercato Milan – Faivre, nuovi contatti: la strategia rossonera

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Romain Faivre sogna di vestire la maglia del Diavolo. E il club potrebbe anche accontentarlo ...

Daniele Triolo

Romain Faivre, fantasista del Brest, è ancora un obiettivo di calciomercato del Milan. Il calciatore francese, classe 1998, è stato ad un passo dal Diavolo la scorsa estate. Poi, però, per una serie di complicazioni, l'operazione non si è più concretizzata. Il Milan, ad ogni modo, ha continuato a seguire Faivre. Il quale, in questa stagione, sta brillando in Ligue 1 con 7 gol e 5 assist in 18 partite.

Lui cresciuto nel Monaco, si sente pronto per il salto in una big. Il Milan è ancora convinto delle sue qualità, che, secondo i rossoneri, troverebbero l'ideale applicazione nel 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli. Anche perché Faivre, trequartista puro, può giocare con molta bravura anche come esterno, grazie alla sua enorme qualità tecnica ed al suo dinamismo. Doti che, nel Milan di Pioli, servono eccome.

'Calciomercato.com' ha rivelato come, negli ultimi giorni, il direttore sportivo del Milan, Frederic Massara, sia tornato a parlare con gli agenti di Faivre, che sono gli stessi che curano gli interessi di Abdou Diallo del PSG, obiettivo di calciomercato del Milan per rinforzare la difesa a gennaio. Il Milan avrebbe intenzione di bloccare Faivre ora per poi concludere l'affare con il Brest la prossima estate.

La società bretone è consapevole che, a giugno, Faivre partirà e per 15 milioni di euro può cederlo ai rossoneri. Attese novità importanti nei prossimi giorni. Leggi qui l'intervista di fine 2021 di Paolo Maldini >>>