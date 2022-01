Calciomercato Milan – Sfuma Faivre! Il francese si trasferisce al Lione

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Romain Faivre non andrà al Milan: il talento francese è pronto a trasferirsi al Lione

In estate è stato vicinissimo a trasferirsi al Milan, ma una sottile distanza economica con il Brest ha fatto sì che il trasferimento non si concretizzasse. Romain Faivre, dunque, ha dovuto dire addio al suo sogno di vestire la casacca rossonera e dopo cinque mesi è pronto a trasferirsi altrove, ma non a Milano. Secondo Nicolò Schira, il talento francese è pronto a lasciare il Brest per approdare al Lione. I due club hanno trovato l'accordo e si tratta di un'operazione da 15 milioni di euro. Per il classe 1998 un contratto fino al 2026 più opzione.