Calciomercato Milan – Faivre, la sua priorità è il Diavolo | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Romain Faivre, centrocampista del Brest, vorrebbe trasferirsi al Milan: il punto della trattativa

Mancano solo tre giorni alla chiusura di un mercato che, ad oggi, è stato ricco di colpi di scena. Il Milan è al lavoro per tentare di acquistare un trequartista e un esterno destro. Negli ultimi giorni il nome di Romain Faivre è stato accostato ai rossoneri, considerato anche che i suoi agenti hanno fatto visita alla dirigenza di via Aldo Rossi. Secondo il quotidiano sportivo 'Tuttosport', la priorità del calciatore del Brest sarebbe quella di trasferirsi proprio nella squadra allenata da Stefano Pioli. Resta da colmare la distanza che c'è tra i due club. Il Milan non vorrebbe andare oltre i 12-13 milioni di euro più bonus, mentre i francesi chiedono 17 milioni, bonus compresi, per cedere il loro gioiellino. Intanto Faivre avrebbe messo in stand-by le proposte di Wolfsburg, Bayer Leverkusen e Bayern Monaco. Riguardo proprio Faivre, c'è ottimismo sulla chiusura della trattativa.