Calciomercato Milan – Faivre, i retroscena sul mancato trasferimento

Ecco alcuni retroscena sulla trattativa sfumata tra il Milan e il Brest per Faivre: il calciatore francese era ad un passo dai rossoneri

Sembrava essere vicinissimo al Milan, e in effetti lo era veramente, ma alla fine Romain Faivre non è diventato un calciatore rossonero. I colleghi di 'calciomercato.com' hanno rivelato alcuni retroscena sulla trattativa sfumata tra il club di via Aldo Rossi e il Brest, club che detiene il cartellino del francese. Era tutto pronto per vedere con la maglia del Diavolo il classe 1998, tanto che era già pronto un volo che lo avrebbe portato a Milano lunedì scorso.