Calciomercato Milan – Nuovo nome per l’attacco: si tratta di Fabio Silva

Per l'attacco del Milan, in vista della prossima sessione di calciomercato, sarebbe spuntato un nome nuovo, quello di Fabio Silva

Il Milan , come noto, nel corso della prossima sessione di calciomercato dovrà molto probabilmente intervenire per rinforzare il reparto d'attacco, dato il ritiro dal calcio di Zlatan Ibrahimovic e le sempre più probabili partenze di Divock Origi ed Ante Rebic , fuori dal progetto tecnico di Stefano Pioli .

Secondo quanto riferito da 'TMW', alla lista già nutrita di profili accostati al Milan ce ne sarebbe uno nuovo, quello di Fabio Silva del Wolverhampton, sebbene ora sia in prestito al PSV Eindhoven. La concorrenza, però, sarebbe parecchio agguerrita, dal momento in cui sulle sue tracce ci sarebbero anche Roma e Siviglia.