Calciomercato Milan – Everton, accordo Gremio-Napoli: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Everton Soares, attaccante esterno del Gremio, è spesso finito nel mirino nel Milan, che lo ha trattato nel corso di diverse finestre di mercato. Un passaggio mai andato in porto per cause economiche adesso può favorire un ex rossonero. Sì perché, secondo quanto riferisce ‘Sport Mediaset’, Napoli e Gremio avrebbero trovato l’accordo economico per il trasferimento del brasiliano in azzurro. Il giocatore è una chiara richiesta di Gennaro Gattuso, che lo ritiene perfetto per il suo 4-3-3.

Ancora però nulla è deciso perché manca il sì di Everton. La volontà è quella di non prendere nessuna decisione affrettata e di attendere eventuali alternative che potrebbero presentarsi in futuro.

