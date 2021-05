Calciomercato Milan – Europei senza squadra per Donnarumma? Il punto

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Gigio Donnarumma non rinnoverà il contratto. Ma chi gli offrirà più degli 8 milioni del Diavolo?

È paradossale la vicenda di calciomercato di Gianluigi 'Gigio' Donnarumma, ormai ex portiere del Milan. Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, è il "precario che non ti aspetti". Si rincorrono, in questi giorni, le voci su un suo approdo alla Juventus o al Barcellona: eppure la realtà racconta soltanto del suo improvviso addio alla maglia rossonera.