Calciomercato Milan: Estupinan vicino, cresce la fiducia per la fascia sinistra

La trattativa tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan si fa sempre più calda, con una crescente fiducia in casa rossonera

La trattativa tra Milan e Brighton per Pervis Estupinan si fa sempre più calda, con una crescente fiducia in casa rossonera sulla buona riuscita dell'operazione. Notizie che trovano conferma anche nelle ultime indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio , noto esperto di mercato.

Calciomercato Milan: Estupinan spinge per il rossonero, accordo più vicino?

Il laterale difensivo ecuadoriano resta l'obiettivo primario per rinforzare la fascia sinistra, un reparto che il Milan intende blindare dopo l'addio di Theo Hernandez. Il club rossonero, in sinergia con l'agente del giocatore, Jorge Mendes, sta lavorando intensamente per trovare un punto d'incontro con il Brighton, cercando di abbassare le richieste economiche del club inglese.