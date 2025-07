Calciomercato Milan, Estupinan a un passo: svelata la cifra finale

Dopo Luka Modric e Samuele Ricci, il Milan si prepara a chiudere il terzo colpo in entrata di questo calciomercato. Secondo Gazzetta.it per Pervis Estupinan la trattativa col Brighton sarebbe a un passo dalla chiusura. I due club sarebbero molto vicini, con la fase finale avviata. Il terzino sinistro ex Villarreal dovrebbe quindi essere l'erede di Theo Hernandez, passato all'Al-Hilal per circa 25 milioni di euro. Si ma la cifre?