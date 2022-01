Calciomercato Milan – Estève, recensioni positive degli osservatori

Le ultime news sul calciomercato del Milan: al Diavolo piace Maxime Estève, classe 2002, difensore del Montpellier. Colpo a sorpresa?

Daniele Triolo

Il Milan prosegue la sua caccia al difensore centrale che, nelle intenzioni del club rossonero, dovrà sostituire Simon Kjær in questi mesi nei quali il danese sarà costretto a non giocare per via dell'operazione ai legamenti del ginocchio sinistro. Può essere che il Diavolo vada su una soluzione 'tampone', ovvero un giocatore in prestito con sei mesi (con eventuale diritto di riscatto a fine campionato) oppure che decida di investire anche per il futuro.

In questo caso, arriverebbe un giovane centrale alla corte di mister Stefano Pioli, di modo che il tecnico rossonero possa plasmarlo, lavorarci su e trasformarlo in un potenziale campione così come ha fatto con Theo Hernández e Rafael Leão in questi due anni. A questo proposito, 'Tuttosport' oggi in edicola segnala come il Milan sia sulle tracce di Maxime Estève, classe 2002, difensore francese in forza al Montpellier.

Colosso di 193 centimetri, mancino, Estève è cresciuto nelle giovanili del club dell'Hérault, con il quale ha esordito in Ligue 1 in questa stagione. Già 13 le presenze totalizzate con la squadra della 'Mosson', per 948' sul terreno di gioco con i blu-arancio di Olivier Dall'Oglio. Estève ha ricevuto diverse recensioni positive da parte degli osservatori milanisti, che lo hanno visionato molte volte nelle ultime settimane. Manchester City su Theo Hernández! Ecco chi offre in cambio al Milan >>>