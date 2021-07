Calciomercato Milan – Esterno offensivo, si segue anche Tetê

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tetê, classe 2000, esterno offensivo brasiliano dello Shakhtar Donetsk, piace molto al Diavolo

Il Milan , per questa sessione di calciomercato , sta seguendo con molto interesse anche Tetê , esterno offensivo brasiliano in forza allo Shakhtar Donetsk . Lo ha ricordato 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Il giovane, osservato da mesi dagli scout del club di Via Aldo Rossi, ha superato tanti test ed è ritenuto un calciatore sicuramente interessante.

Classe 2000, nel suo ruolo di ala destra per la 'rosea' è uno degli Under 21 più forti del momento. Tant'è vero che è nel giro della Nazionale Under 23 del Brasile. Nei suoi anni in Ucraina, allo Shakhtar, è migliorato molto ed adesso sembra pronto per il grande salto in una big del calcio europeo.