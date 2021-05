Calciomercato Milan – Esterno destro: nel mirino sempre Ikoné

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jonathan Ikoné del Lille il nome giusto per sostituire il partente Samu Castillejo? Canale aperto

In questa sessione di calciomercato il Milan vuole acquistare un nuovo esterno destro d'attacco. Si cerca un elemento che possa garantire più gol e più assist di Alexis Saelemaekers e che, numericamente, vada a sostituire Samu Castillejo . Il numero 7 rossonero, infatti, è in odore di cessione ad un club della Liga .

'Tuttosport' in edicola stamattina ha sottolineato come possa essere fatto un nuovo sondaggio con il Lille per Jonathan Ikoné, classe 1998, mancino cresciuto nelle giovanili del PSG. Nell'ultima stagione, con i 'Dogues' di Christophe Galtier, ha segnato 7 gol e fornito 7 assist in 48 gare tra Ligue 1, Europa League e Coppa di Francia.