Calciomercato Milan – Caccia all’erede di Ibrahimovic: sarà Scamacca?

Gianluca Scamacca obiettivo di calciomercato del Milan per il post Zlatan Ibrahimovic. Previsto un incontro con il Sassuolo dopo Pasqua

Daniele Triolo

Il Milan si tuffa sul calciomercato alla ricerca dell'erede di Zlatan Ibrahimovic. Il nome di Gianluca Scamacca, secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, sarebbe quello più caldo. Paolo Maldini, direttore tecnico rossonero e Giovanni Carnevali, amministratore delegato neroverde, hanno infatti concordato di incontrarsi dopo Pasqua per scendere nei dettagli della trattativa per il centravanti romano.

La dirigenza milanista, dunque, secondo la 'rosea', si sta muovendo con decisione per dare un futuro al reparto offensivo che, molto presto, dovrà rinunciare ad Ibrahimovic. Nei contatti preliminari di calciomercato per Scamacca, Milan e Sassuolo avrebbero già individuato una serie di nomi tra i giovani rossoneri che la società emiliana potrebbe ricevere in cambio come contropartita tecnica.

Il primo della lista è sicuramente quello di Lorenzo Colombo, attualmente in prestito alla Spal in Serie B. D'altronde il Sassuolo lo aveva già cercato la scorsa estate. Quindi, chiamati in causa anche quello di Daniel Maldini, di Marco Brescianini (al momento al prestito sempre nella cadetteria, ma al Monza) e, infine, al Sassuolo piace anche Marco Nasti, bomber del Milan Primavera di Federico Giunti.

Il Sassuolo avrebbe ricevuto proposte di oltre 40 milioni di euro per cedere Scamacca in Premier League nel calciomercato estivo, ma l'attaccante, finora, ha espresso la volontà, se possibile, di restare in Serie A piuttosto che andare all'estero. La partita, pertanto, è soltanto all'inizio. Quel che è certo è che il Milan ha grande attenzione per Scamacca nonostante abbia già bloccato Divock Origi a parametro zero. Milan, alternativa di lusso a Sanches! Le ultime news di mercato >>>

