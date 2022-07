Calciomercato Milan – L’Équipe: “Valencia interessato a Bakayoko”

Il Milan potrebbe interrompere il prestito biennale di Tiémoué Bakayoko dopo l'ultima deludente stagione: Valencia interessato al francese. Il centrocampista, stando a quanto riferisce L'Équipe, non rientra più nei piani rossoneri. Bakayoko ha giocato pochissimo nella scorsa stagione con il Milan (poco più di 500 minuti in tutte le competizioni).

Il problema potrebbe essere il prestito biennale dal Chelsea, con il quale il francese ha un contratto fino al 2024. Milan e Blues, dunque, dovrebbero trovare una soluzione per risolvere il prestito in essere e favorire così il passaggio di Bakayoko al Valencia. Gennaro Gattuso, infatti, è un estimatore del centrocampista e lo ha voluto con sé in diverse avventure, l'ultima alla guida del Napoli.