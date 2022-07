Calciomercato Milan – Dalla Francia: “Fissata valutazione per Diallo”

Abdou Diallo, obiettivo di calciomercato del Milan, è tra gli undici giocatori cedibili del PSG in questa sessione di trattative. Le ultime

Daniele Triolo

Il PSG ha una rosa extralarge. Motivo per cui, secondo 'L'Équipe' in edicola questa mattina, il club parigino dovrà sfoltire molto il suo organico. Sarebbero ben undici i calciatori in uscita, i cosiddetti 'esuberi', ovvero quegli elementi che non rientrano nei piani del nuovo allenatore Christophe Galtier.

Calciomercato Milan: PSG, prezzo folle per cedere Diallo

Tra questi, sempre in base alle informazioni del colleghi del quotidiano transalpino, figura anche Abdou Diallo, classe 1996, difensore centrale (ma anche terzino sinistro) franco-senegalese che il PSG acquistò, nell'estate 2019, per ben 32 milioni di euro dal Borussia Dortmund.

Bene, sembra che, con il tempo, la valutazione di Diallo non si sia praticamente abbassata, nonostante abbia giocato appena 16 gare nell'ultima stagione. Dopo il suo ritorno dalla Coppa d'Africa, vinta con il Senegal a febbraio 2022, per giunta, Diallo ha visto il campo in sole 3 occasioni in campionato. Ed in una sola circostanza è sceso in campo da titolare.

Eppure, per 'L'Équipe', il PSG avrebbe fissato in 30 milioni di euro il prezzo per cedere Diallo al miglior offerente. Il Diavolo, di certo, è interessato. Ma non a queste cifre. Il Tottenham Hotspur, altro club che aveva manifestato interesse per lui, alla fine ha optato per rilevare Clément Lenglet in prestito gratuito dal Barcellona.

Oltre a Diallo, il PSG ha messo sul mercato anche nomi importanti della propria rosa, quali Leandro Paredes, Julian Draxler, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Arnaud Kalimuendo e Mauro Icardi. Milan, doppia trattativa con il Chelsea: le ultime news di mercato >>>