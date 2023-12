Calciomercato Milan – Si scatena l’asta per Krunic? Torna il Lione

Possibile asta di calciomercato per Krunic? Per il centrocampista del Milan, come riportato dalla Francia, potrebbe tornare anche il Lione

Secondo L’Équipe , il Lione avrebbe identificato il centrocampo come un’area chiave da rafforzare durante la prossima finestra di calciomercato invernale. Il club potrebbe spendere in grande a gennaio per salvarsi dalla potenziale retrocessione alla Ligue 2. Un difensore centrale, un ala e un attaccante sono aree di maggiori interesse, ma non sarebbe da sottovalutare anche, appunto, la mediana. Il tutto potrebbe interessare anche il Milan .

Calciomercato Milan, anche il Lione su Krunic

Con Corentin Tolisso ripetutamente ko per infortuni, il Lione avrebbe alcuni obiettivi per il centrocampo. Guido Rodriguez il cui contratto scade in estate, è un’opzione. Rade Krunic del Milan sarebbe, si legge, un obiettivo più accessibile, secondo L’Équipe. Il Fenerbahce sarebbe in testa nella corsa per firmare il centrocampista bosniaco, il cui contratto con il Milan scade nel 2025. Ricordiamo che, anche durante il finire del calciomercato estivo, Krunic fu accostato al Lione. Per il Milan potrebbe essere un'ottima occasione, in caso di una possibile asta. LEGGI ANCHE: La viglia di Atalanta-Milan. Le parole di Pioli in conferenza