Dalla Francia: “Lille, la DNCG voterà Létang. Su Botman e Sanches …”

Sven Botman e Renato Sanches, due obiettivi di calciomercato del Milan, quando potrebbero essere ceduti? 'L'Équipe' di oggi fa chiarezza

Daniele Triolo

Sven Botman e Renato Sanches, difensore olandese e centrocampista portoghese del Lille, sono due obiettivi del Milan per questa sessione estiva di calciomercato.

Come noto, il Lille non sa ancora se dover vendere i due calciatori entro il 30 giugno, al fine di corroborare l'attuale bilancio, oppure dopo il 1° luglio prossimo, di modo da immettere linfa vitale nell'esercizio di bilancio successivo.

La prima linea è quella sposata dal Presidente Olivier Létang; la seconda, invece, è la linea scelta da Merylin Partners, fondo proprietario del club. Si è tenuto un importante Consiglio d'Amministrazione, nei giorni scorsi, per capire che strada prendere.

Secondo quanto riferito dall'edizione odierna de 'L'Équipe', la decisione della DNCG (Direction Nationale du Contrôle de Gestion) sul piano che il Lille dovrà seguire, sotto il profilo finanziario, non arriverà prima di lunedì/martedì della prossima settimana.

Sembra che possa vincere, però, la linea Létang. E, pertanto, si andrebbe verso le cessioni entro il 30 giugno. Prima dell'ufficialità della situazione, però, la società francese è in stand-by e così anche le trattative per le partenze dei suoi pezzi pregiati. Zelik Çelik, in trattativa con la Roma, ma anche Jonathan David, oltre che i 'soliti noti' Botman e Sanches.

A proposito proprio del classe 2000 e del classe 1997. Per 'L'Equipe', Sanches andrà al Milan per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro, mentre per Botman la vicenda è più complicata. Il Lille, dalla sua partenza, vorrebbe infatti ricavare almeno 40 milioni di euro.

Motivo per cui, dunque, sembrano essere favoriti per l'Ajax e Heerenveen squadre come Newcastle e PSG, che hanno maggiore disponibilità economica dei rossoneri da investire su un difensore. La prima scelta dei parigini, comunque, per la difesa resta sempre Milan Škriniar (Inter).