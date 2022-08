Calciomercato Milan, dalla Francia: “Affare Santamaria improbabile”

Paolo Maldini e Frederic Massara stanno prendendo in considerazione diversi profili per rinforzare il centrocampo del Milan , tra cui quello di Baptiste Santamaria del Rennes . Il calciatore, classe 1995, piace ed è stato visionato già durante la scorsa stagione dagli scout rossoneri. Ma dalla Francia non arrivano buone notizie circa un suo possibile approdo al Diavolo.

La sensazione è che sia molto complicato vedere il centrocampista in Italia. Il Rennes lo ha pagato circa 14 milioni di euro l’anno scorso e adesso ne chiede almeno 20. Da capire il budget a disposizione di Maldini e Massara. Per Renato Sanches l'offerta sul piatto era di circa 15 milioni di euro. Potrebbe essere questa la cifra da investire per il rinforzo nel reparto mediano. A meno che non si cerchi un'operazione in prestito con diritto di riscatto, strada al momento preferita dal duo del mercato rossonero. E, in questo caso, Santamaria verrebbe tagliato fuori perché, pur avendo un contratto in scadenza nel 2025, il Rennes non aprirebbe al prestito. Milan, si riparte contro l'Udinese: le ultime sui rossoneri.