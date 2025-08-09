Calciomercato Milan, entra in gioco Ibrahimovic per convincere Hojlund

Hojlund-Milan, il ruolo di Ibrahimovic—
Come potrebbe cambiare la situazione? Un ruolo chiave nell'opera di convincimento del danese potrebbe averlo Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird con competenze sul Milan. Ibra - nato a Malmo, a circa 40 minuti di treno da Copenaghen, città natale di Rasmus - potrebbe esercitare un fascino importante sull'attaccante classe 2003. Per i calciatori è molto importante la convinzione e la determinazione con le quali si intraprende una nuova avventura in un club. Avere vicino un centravanti scandinavo che ha fatto la storia del calcio e la storia dello stesso Milan potrà essere uno stimolo in più per accettare la corte rossonera.
Si spera che un simile intervento possa velocizzare la trattativa. Secondo Tuttosport, infatti, questa operazione non dovrebbe diventare una telenovela in stile Jashari. Il club vuole avere presto una risposta: l'urgenza di avere un'altra punta oltre a Santiago Gimenez è impellente. Qualora questo acquisto non dovesse finalizzarsi, la dirigenza del Milan virerà su altri obiettivi. In cima alla lista c'è sempre Dusan Vlahovic, per il quale lo scorrere del tempo potrebbe costituire un vantaggio per i rossoneri.
© RIPRODUZIONE RISERVATA