Calciomercato Milan, entra in gioco Ibrahimovic per convincere Hojlund

Il Milan - secondo quanto riporta Tuttosport - si sta avvicinando a Rasmus Hojlund. L'attaccante del Manchester United è balzato in testa agli obiettivi del calciomercato rossonero. I dialoghi tra i due club procedono spediti e presto potrebbe essere trovata una quadra rispetto alla formula del trasferimento. L'ipotesi più probabile è un prestito oneroso (a 5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni. Tuttavia, resta da convincere il giocatore.