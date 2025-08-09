Calciomercato Milan, entra in gioco Ibrahimovic per convincere Hojlund

Pianeta Milan
Calciomercato. Il Milan, scrive Tuttosport, si sta avvicinando a Hojlund. Resta da convincere il calciatore: entra in gioco Ibrahimovic!
Il Milan - secondo quanto riporta Tuttosport - si sta avvicinando a Rasmus Hojlund. L'attaccante del Manchester United è balzato in testa agli obiettivi del calciomercato rossonero. I dialoghi tra i due club procedono spediti e presto potrebbe essere trovata una quadra rispetto alla formula del trasferimento. L'ipotesi più probabile è un prestito oneroso (a 5-6 milioni di euro) con diritto di riscatto fissato a circa 40 milioni. Tuttavia, resta da convincere il giocatore.

Sul quotidiano, infatti, si legge: "Non si può parlare di affare fatto perché - al momento - Hojlund, evidentemente frastornato dall'idea di essersi ritrovato tra gli esuberi, ha manifestato la volontà di restare a Manchester per giocarsi le proprie chance".

Hojlund-Milan, il ruolo di Ibrahimovic

Come potrebbe cambiare la situazione? Un ruolo chiave nell'opera di convincimento del danese potrebbe averlo Zlatan Ibrahimovic, senior advisor di RedBird con competenze sul Milan. Ibra - nato a Malmo, a circa 40 minuti di treno da Copenaghen, città natale di Rasmus - potrebbe esercitare un fascino importante sull'attaccante classe 2003. Per i calciatori è molto importante la convinzione e la determinazione con le quali si intraprende una nuova avventura in un club. Avere vicino un centravanti scandinavo che ha fatto la storia del calcio e la storia dello stesso Milan potrà essere uno stimolo in più per accettare la corte rossonera.

Si spera che un simile intervento possa velocizzare la trattativa. Secondo Tuttosport, infatti, questa operazione non dovrebbe diventare una telenovela in stile Jashari. Il club vuole avere presto una risposta: l'urgenza di avere un'altra punta oltre a Santiago Gimenez è impellente. Qualora questo acquisto non dovesse finalizzarsi, la dirigenza del Milan virerà su altri obiettivi. In cima alla lista c'è sempre Dusan Vlahovic, per il quale lo scorrere del tempo potrebbe costituire un vantaggio per i rossoneri.

