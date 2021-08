Calciomercato Milan – Entra Bakayoko, esce Pobega: andrà al Torino

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Tommaso Pobega al Torino è un'operazione, di fatto, conclusa da giorni. Presto la definizione

Daniele Triolo

'Sliding doors' a centrocampo per il Milan in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Tommaso Pobega, infatti, come riferito dal 'Corriere dello Sport' e da 'Tuttosport' oggi in edicola, lascerà il Diavolo per vestire la maglia del Torino non appena i rossoneri avranno definito il ritorno di Tiémoué Bakayoko dal Chelsea.

L'operazione di calciomercato tra Milan e Torino per Pobega, di fatto, è conclusa da giorni. Il centrocampista classe 1999, punto di forza della Nazionale Italiana Under 21 del Commissario Tecnico Paolo Nicolato, proseguirà in maglia granata, alla corte di Ivan Juric, il suo percorso di crescita. Un'esperienza in Serie A che gli sarà molto ultime dopo quelle nella cadetteria a Pordenone e la sua prima nella massima serie con lo Spezia.

Pobega andrà dal Milan al Torino in questi ultimi giorni di calciomercato in prestito secco, fino al 30 giugno 2022, gratuito e, si dice, con ingaggio pagato dal club di Via Aldo Rossi. Il quale crede molto nelle qualità del giocatore nato e cresciuto nel vivaio rossonero. Il Milan, scottato dall'aver perso giocatori come Matteo Pessina e Manuel Locatelli, con Pobega non vuole ripetere lo stesso errore e non ha concesso al Toro il diritto di riscatto del suo cartellino.

Questo sarebbe il motivo per cui è naufragata la trattativa con il Cagliari, altro club che sembrava seriamente interessato a prendere il ragazzo ed a puntare su di lui. Il Torino conterebbe di annunciare Pobega già oggi, ma l'ufficialità potrebbe anche slittare di qualche ora: ad ogni modo, il suo arrivo in maglia granata non è in discussione.