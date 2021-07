Calciomercato Milan – Ennesimo nome per la trequarti: idea De Arrascaeta

Nome nuovo per il calciomercato del Milan. Ennesimo trequartista accostato ai rossoneri, stavolta si va in Sud America per De Arrascaeta

Carmelo Barillà

Il Milan ha messo nel mirino, in questa sessione estiva di calciomercato, il ruolo di trequartista. Rinforzarsi in quella zona di campo è infatti la priorità dei rossoneri. Tantissimi i nomi accostati al club di via Aldo Rossi nelle scorse settimane. E un altro si aggiunge alla lista. Stavolta i rumors arrivano dal Sud America. Il nome nuovo, infatti, è quello di Giorgian de Arrascaeta, trequartista del Flamengo.

Il giocatore uruguaiano possiede anche il passaporto italiano ed è un classe 1994. Si tratta del classico 10 sudamericano, non rapidissimo ma di grande tecnica e visione di gioco. La valutazione che ne fa il club rubro-negro è di 18 milioni di euro. A riportarlo è 'calciomercatoweb.it'. Vlasic, il Milan rischia la beffa: le ultime sul trequartista croato >>>