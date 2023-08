Calciomercato Milan – Retroscena: i rossoneri volevano anche En-Nesyri

Youssef En-Nesyri, attaccante del Siviglia, al Milan in questo calciomercato estivo? La trattativa non è mai decollata: ecco il motivo

Il Milan è in trattativa con il Porto per acquistare il centravanti iraniano Mehdi Taremi in questi ultimi giorni di calciomercato estivo. Ma, secondo 'La Gazzetta dello Sport', il Diavolo ha lavorato e lavora anche su alcune alternative nel caso in cui i negoziati con i lusitani dovessero naufragare.