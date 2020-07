Calciomercato Milan – Emerson Royal primo obiettivo per la fascia destra

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Come viene riportato dai media spagnoli, proseguono le trattative tra il Milan e Barcellona per il trasferimento di Emerson Royal. La differenza al momento è di circa 10 milioni di euro, con i blaugrana che chiedono ben 32 milioni. Insomma le parti sono ancora distanti.

In ogni caso, come viene riportato da il Giornale, Emerson Royal rappresenta il primo obiettivo concreto per la fascia da destra in vista della prossima stagione.

L'alternativa è rappresentata da Denzel Dumfries, calciatore del Psv e della Nazionale olandese.