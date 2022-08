Calciomercato Milan – Emerson al West Ham: le ultime

È terminata l'avventura di Emerson al Chelsea, ma non sarà il Milan la sua nuova squadra, nonostante nel corso delle varie finestre di calciomercato i rossoneri ci abbiano pensato. Il classe 1994 è ufficialmente un nuovo giocatore del West Ham, restando dunque a Londra, ma cambiando sponda. Costato 13 milioni, ha svolto oggi le visite mediche e poi ha firmato il nuovo contratto. I rossoneri lo avevano valutato come terzino di riserva, ma per costi e varie situazioni poi l'affare non si era mai neanche avviato concretamente. Ora il Milan punterà probabilmente su un giovanissimo per quel ruolo, con Emerson che inizia una nuova avventura. Intanto ha parlato ai nostri microfoni Roberto Perrone: leggi le sue dichiarazioni >>>