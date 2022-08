Calciomercato Milan – Centrocampo, emerge di nuovo Douglas Luiz

Douglas Luiz è tra i potenziali obiettivi di calciomercato del Milan per il centrocampo. Ha un solo anno di contratto con l'Aston Villa

'Tuttosport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan, si è soffermato anche sul profilo di Douglas Luiz, emerso di nuovo in queste ore in relazione alla possibilità che sia lui il rinforzo a centrocampo della formazione di Stefano Pioli. Visto che, soprattutto, sono sfumati sia Carney Chukwuemeka sia Renato Sanches, che firmeranno con Chelsea e PSG.