Calciomercato Milan – Elliott vuole lasciare con il botto De Ketelaere

Il fondo Elliott vuole lasciare il Milan con il colpo di calciomercato: Charles De Ketelaere. Mai speso così tanto dal 2019 ad oggi. Il punto

Daniele Triolo

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo di del Milan, per il quale Paolo Maldini e Frederic Massara, due giorni fa, in Belgio, hanno presentato di persona la loro offerta definitiva al Bruges. Ora tocca al club belga, infatti, rispondere di sì o di no ai rossoneri.

Il Milan ha offerto 32 milioni di euro al Bruges per rilevare De Ketelaere in questa sessione estiva di calciomercato. Cifra comprensiva di bonus. Il club campione del Belgio in carica, al contrario, ne vorrebbe almeno 35. Da qui nasce la fase di stallo nei negoziati.

Calciomercato Milan, De Ketelaere l'ultimo regalo del fondo Elliott

L'impressione, secondo il quotidiano torinese, resta ad ogni modo positiva. Il giocatore ha scelto il Milan e il Bruges non intende fargli uno sgarbo, bloccando il trasferimento nella squadra a lui gradita. Logicamente, però, cerca di monetizzare il più possibile dalla sua cessione.

Maldini e Massara, logicamente, non potranno aspettare il sì all'infinito. Se arriverà in giornata odierna, bene. Altrimenti vireranno su Hakim Ziyech del Chelsea come 'piano B'. Per 'Tuttosport' l'eventuale acquisto di De Ketelaere rappresenta la volontà del fondo Elliott di lasciare il Milan con il botto, con un buon ricordo della sua gestione.

Il ricordo migliore, logicamente, sarà la conquista dello Scudetto rossonero. Però è innegabile come, con il 'closing' di settembre alle porte, e la maggioranza del Milan pronta ad essere ceduta a RedBird di Gerry Cardinale, un acquisto come De Ketelaere possa contribuire alla separazione tra le parti nel modo più dolce possibile.

Se si escludono le fasi iniziali del regno di Elliott nel Milan, quando, nel 2018-2019, acquistava dapprima Gonzalo Higuaín (prestito con riscatto per un totale di 36 milioni di euro), quindi Krzysztof Piątek e Lucas Paquetá per 35 milioni di euro ciascuno, la famiglia Singer, con Maldini e Massara, non ha mai speso così tanto per un singolo giocatore.

29 milioni di euro per Fikayo Tomori, quindi 28 (comprensivi del cartellino di Tiago Djaló) per Rafael Leão, infine 22 per Theo Hernández. Questi gli importi massimi. De Ketelaere rappresenterebbe un colpo top come regalo d'addio al Diavolo. Milan, le idee di mercato di Maldini e Massara per difesa e mediana >>>