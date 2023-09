Betis, Miranda ammette: “In estate ho avuto delle offerte. In futuro …”

Ma quali sono le intenzioni di Miranda? Vuole andare via o restare in maglia biancoverde, alla corte di Manuel Pellegrini ? Ecco qui di seguito, le sue dichiarazioni sul mercato. Con una rivelazione importante: già nel mercato estivo è stato cercato da qualcuno.

" Sì, abbiamo avuto delle offerte, ma mi trovo molto bene qui al club. Sono a casa - ha spiegato Miranda al quotidiano iberico -. I leader mi apprezzano. Non ho mai pensato di andarmene . Sappiamo com'è la situazione del club e nel calcio non si sa mai, ma sono molto contento . È casa mia, con la mia famiglia, ed è questo che conta".

Si parla, poi, della possibilità che rinnovi il suo contratto fino al 30 giugno 2027: "Stiamo parlando e vedremo. Senza fretta. È un processo tra il mio rappresentante e il club ... vedremo". In caso di rinnovo, potrebbe restare per tutta la vita in Andalusia? "Spero di poter restare qui per il resto della mia vita. Io sono betico, ho i miei amici, la mia famiglia ... ma come sai nel calcio un giorno sei qui e un altro giorno là", ha detto Miranda. "Molte cose influenzano il calcio. Bisogna vivere il momento. Il Betis è la mia famiglia e il mio club. Vedremo, ma sono molto felice".