Calciomercato Milan – Attacco, i gol per mister Pioli dal baby Ekitike

Hugo Ekitike è un obiettivo del Milan per il calciomercato estivo. Classe 2002, si sta mettendo in luce in Ligue 1 con lo Stade de Reims

Daniele Triolo

Secondo 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, il fondo Elliott, per il calciomercato estivo del Milan, avrebbe deciso di stanziare 100 milioni di euro per rinforzare la squadra in ogni settore del campo. Di questi soldi, il Milan vorrebbe destinarne circa 20 all'acquisto di Hugo Ekitike, classe 2002, attaccante di proprietà dello Stade de Reims, squadra della Ligue 1 francese.

Buon fisico (esile e agile, ma è alto quasi 190 centimetri), il centravanti francese di origini camerunensi piace già a diversi club in Europa, tra cui il Newcastle United in Premier League. Ekitike vorrebbe lasciare il Reims, che lo ha cresciuto, soltanto per giocare con continuità. Contratto in scadenza il 30 giugno 2024, può costare dunque al Diavolo una cifra importante, certo, ma per un prospetto interessante e dal futuro assicurato. Milan, a centrocampo un ex Inter? Le ultime news di mercato >>>

